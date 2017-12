Gewapende man met wit masker overvalt Aldi in Eersel

EERSEL - Supermarkt Aldi aan de Lindestraat in Eersel is vrijdagavond overvallen. Een man kwam rond kwart voor negen de zaak binnen en bedreigde een caissière met een vuurwapen. Hij heeft vervolgens sigaretten meegenomen en hij deed een greep uit de kassa.

De dader ontkwam vervolgens op de fiets. Op het moment van de overval waren er nog klanten en medewerkers in de winkel. Er is niemand gewond geraakt.



Getuigen

De man is ongeveer 1.70/1.80 meter lang. Hij droeg zwarte kleding, een zwarte capuchon en een wit masker. De politie heeft onderzoek in de buurt en bij de winkel gedaan. De verdachte is niet gevonden. De politie verzoekt getuigen om zich te melden.



Ook was er een burgetmelding verstuurd. De politie adviseerde om geen actie te ondernemen tegen de man.



De melding kwam binnen net na negen uur. Dat is de sluitingstijd van de zaak.