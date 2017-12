Michael van Gerwen kijkt uit naar halve finale: 'Hoe ik win, interesseert me geen ene kanarie'

LONDEN - Michael van Gerwen speelt zaterdagavond de halve finale van het WK darts. De regerend wereldkampioen won vrijdagavond na een spannend duel van Raymond van Barneveld.

Dat het begin niet goed was en hij uiteindelijk maar nipt won, dat doet Van Gerwen niet veel. "Dat interesseert me echt geen ene kanarie. Als ik maar win. Ik denk dat we samen een goede pot hebben neergezet. Ik ben de gelukkige winnaar."



Dat het zo spannend werd, was geen opzet van Van Gerwen. "Soms gebeuren die dingen. Als je goed in vorm bent en veel zelfvertrouwen hebt, dan helpt dat je uiteindelijk. Dat heeft het me vandaag ook gedaan."Vol vertrouwen kijkt Mighty Mike uit naar de halve finale, zaterdagavond tegen Rob Cross. "Ik heb een fantastisch record tegen Rob Cross. Hij heeft wel een goed jaar achter de rug. Maar het is weer een nieuw format, best of 11 sets en dan moet je er zes winnen. Dat heeft hij nooit eerder gedaan. We gaan het zien zaterdagavond.""Ik had hem gewoon kunnen pakken vandaag", zei Van Barneveld na de wedstrijd. "Maar elke keer was het de laatste pijl net niet. Terwijl een 121-finish een paar keer perfect is, die lopen dan wel.""Tegen Michael weet je soms dat je geslacht gaat worden. Maar als je dan zoveel sets die hij mag beginnen terugpakt, dat is ongelofelijk. En dan geef je het in zo’n laatste set zo weg. Dat doet wel zeer natuurlijk", sloot Barney af.