Autowrak in brand gestoken op berucht kruispunt in Veen

VEEN - Ongeveer vijftig jongeren hebben ook vrijdagavond opnieuw een autowrak in brand gestoken op het beruchte kruispunt aan de Van der Loostraat in Veen. Een persoon is aangehouden.

Het was verder wel rustig op straat, vertelde een getuige in Veen. De politie heeft de brandweer ondersteund tijdens bluswerkzaamheden. Een groep van zo'n vijftig jongeren stond op straat bij het autowrak.



Uit de hand gelopen traditie

Het is een beruchte traditie in het dorp. Al zeker twintig jaar worden rondom de jaarwisseling sloopauto's in brand gestoken op de kruising van bij de Van der Loostraat, Witboomstraat en het Mussentiend. De traditie is al regelmatig uit de hand gelopen.



Zo ging er donderdagnacht ook al een autowrak in vlammen op. Die avond werd de sfeer grimmig en werden agenten met flessen en stenen bekogeld. Inwoners van Veen, die niet met naam en toenaam genoemd willen worden, gaven aan dat het veelal jongeren zijn van buiten Veen die komen relschoppen.



