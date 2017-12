Wéér gaat een auto in vlammen op in Tilburg

TILBURG - Opnieuw is een auto uitgebrand in Tilburg. Vrijdagnacht ging een auto die geparkeerd stond in de Postelse Hoeflaan in vlammen op.

Het vuur werd rond één uur ontdekt door voorbijgangers. Zij waarschuwden de brandweer. Die bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.



Onderzoek

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Nog geen 24 uur eerder brandde een auto uit aan de Korenbloemstraat in Tilburg.



Tilburg wordt al het hele jaar geteisterd door autobranden. Maar ook in andere Brabantse gemeenten is het goed raak. Tot half oktober stond de teller op 506 uitgebrande auto's in heel Brabant.