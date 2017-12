Opnieuw bedrijfsbus uitgebrand in Den Bosch

DEN BOSCH - In Den Bosch is vrijdagnacht weer een bedrijfsauto in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een busje van Stedin. Die was geparkeerd in de Klokkenlaan.

Rond middernacht werd het vuur ontdekt door een flatbewoner die glasgerinkel hoorde. Toen hij poolshoogte nam, meende hij twee jongens bij de bus te zien.



Verband

Het busje ging bij de brand verloren, net zoals een auto die daarnaast geparkeerd stond. De politie onderzoekt de brand.



Het is al het derde weekend op rij dat er branden zijn in Den Bosch. In het begin werden vooral dakdekkersbedrijven getroffen en was het met name raak in de wijk Meerendonk.



Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de branden, maar de politie onderzoekt alle branden.