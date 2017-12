Feestje loopt uit de hand in Etten-Leur, agenten staan op linie en zetten honden in

ETTEN-LEUR - Een feest na afloop van een trekkertrek-wedstrijd in Etten-Leur is vrijdagavond stevig uit de hand gelopen. Dat gebeurde rond halftien in een manege aan de Sander.

De sfeer bij het feest, waar nog enkele honderden bezoekers aanwezig waren, was grimmig. Er was al meerdere keren gevochten, volgens de politie.

Opstootje

Rond halftien kreeg de politie melding van een vechtpartij bij de manege. Beveiligers kregen het opstootje niet onder controle en schakelden de politie in. Agenten vormden samen met beveiligers een linie en vroeg de bezoekers te vertrekken. Bezoekers die dat weigerden zijn van het terrein verwijderd. Daarbij werden volgens de politie ook vier honden ingezet en is er geweld gebruikt.



Er is niemand aangehouden. Bij de politie zijn nog geen aangiften gedaan. Ook is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt.