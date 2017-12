Vuurwapens in auto en huis gevonden, man loopt tegen de lamp bij verkeerscontrole

De man had meerdere vuurwapens in bezit. (Foto: ANP)

OSS - Een automobilist is vrijdag aangehouden in Oss nadat in zijn auto een vuurwapen werd ontdekt. De man liep tegen de lamp tijdens een reguliere verkeerscontrole op de Kromstraat.

Agenten besloten de bestuurder te controleren omdat hij al vaker was opgepakt voor autorijden zonder rijbewijs. Zijn auto is in beslag genomen aangezien hij voor de derde keer de fout in ging.



Toen een van de agenten de auto naar het politiebureau wilde rijden, ontdekte hij het vuurwapen. Daarop eiste hij dat de bestuurder en een passagier op de grond gingen liggen. Zij werden gearresteerd.



Nog een vuurwapen

Naar aanleiding van de vondst van dit vuurwapen is ook het huis van de automobilist doorzocht. Daar werd nog een vuurwapen gevonden en een 'redelijke hoeveelheid' patronen.



De bestuurder van het voertuig zit op dit moment nog vast. Deze verdachte wordt binnenkort voorgeleid bij de rechter-commissaris. De passagier wist volgens de politie vermoedelijk niets van de wapens en is vrijgelaten.