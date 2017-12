Jongeren blazen prullenbak op met Cobra: verwijzing Bureau HALT en schade betalen

OSSENDRECHT/ROOSENDAAL - Twee jongens (15 en 16 jaar) zijn vrijdag aangehouden nadat zij in de Onze Lieve Vrouwe ter Duinenlaan in Ossendrecht met een Cobra een prullenbak hadden opgeblazen. Zij deden dat samen met nog twee andere jongeren.

De 16-jarige jongen is aangehouden voor vernieling. De 15-jarige jongen kreeg een verwijzing naar Bureau Halt voor het in bezit hebben van illegaal vuurwerk. In overleg met de ouders draaien de jongeren op voor de schade.



Vuurwerkcontrole: zeven aanhoudingen

Bij een vuurwerkcontrole op de Antwerpseweg in Roosendaal zijn vrijdag zeven mensen aangehouden. Ze worden verdacht van het invoeren van vuurwerk en in het in bezit hebben van illegaal vuurwerk. Het vuurwerk is in beslag genomen