Hoteleigenaar geconfronteerd met inbrekers in slaapkamer

ZUNDERT - De eigenaar van een hotel in Zundert is vrijdagnacht rond kwart voor vijf geconfronteerd met twee inbrekers in zijn slaapkamer. De man schrok wakker van gebonk op zijn slaapkamerdeur. Daarna kwamen de dieven binnen.

Nadat ze de slaapkamer van de hoteleigenaar hadden doorzocht, was de woonkamer aan de beurt. Daar bleek nog een derde inbreker in het spel te zijn. Eén van de mannen had een masker op. Het drietal ging ervandoor met een geldbedrag.



Nog een inbraak in de straat

Toen de hoteleigenaar de dieven hoorde vertrekken, belde hij 112. De dieven bleken te zijn binnengekomen via een ruit die ze hadden ingeslagen aan de achterkant van het hotel.



Een kwartier nadat de hoteleigenaar wakker schrok van de inbrekers, werd verderop in de straat ingebroken in een outletwinkel. Ook daar werd aan de achterkant een ruit vernield. Er werden jassen en broeken gestolen. De daders zijn er mogelijk met een auto vandoor gegaan.



In het hotel in de Molenstraat werd in juli ook al ingebroken.