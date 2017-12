Jongetje in tranen als Efteling-zangeres 'I will always love you' zingt [VIDEO]

KAATSHEUVEL - Ontroerend. Zo omschrijft het tafereel dat zich afgelopen week in de Efteling afspeelde het best. Een jongetje kon zijn tranen niet bedwingen toen 'd'Ouwe Liefde' het nummer 'I will always love you' zong.

'd'Ouwe Liefde' vertolkt tijdens de Winter Efteling popliedjes bij het Vreugdevuur in het Ruigrijk. Het jongetje stond deze week ademloos te luisteren naar het optreden van zangeres Louisa en pianist Cornelis.



Jongetje tot tranen geroerd door Efteling-zangeres. (Tekst gaat door onder de video)



Het oog van Louisa viel op het kindje bij het inzetten van het tweede couplet van de hit van Whitney Houston. Het kind wreef de traantjes uit zijn oog. "Bittersweet memories... That is all I'm taking with me...", zong Louisa, waarop ze op haar knieën ging. "So goodbye, please don't cry."Bij het horen van 'And I will always love you' biggelden de tranen over zijn wangen. Daarop hurkte ook zijn vader bij de jongen neer en gaf hem een knuffel. Hij sloeg een arm om zijn zoon, terwijl ze verder luisterden.Het filmpje werd gemaakt door Eric Rovers. "Ik stond daar toevallig het optreden te filmen", vertelt hij. "Ik ken de jongen en zijn vader niet, maar ik vond het wel schattig."