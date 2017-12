Houdt voormalig elektricien topfavoriet Michael van Gerwen uit de WK-finale?

LONDEN - Michael van Gerwen moet zaterdagavond in Londen zien af te rekenen met Rob Cross in de halve finale van het WK darts. Dat wordt vermoedelijk geen gemakkelijke opgave. Cross heeft in korte tijd een plekje veroverd in de wereldtop.

Vorig jaar deed de Engelsman niet eens mee aan het WK. “Toen zat ik voor de televisie naar de wedstrijden te kijken”, vertelt Cross. In een jaar tijd is er veel veranderd. De Brit werkte twaalf maanden geleden als elektricien. Hij durfde het jarenlang niet aan de stap te zetten profdarter te worden. Ondanks zijn grote kwaliteiten. “Ik heb drie kinderen, die moeten allemaal onderhouden worden.”



Een managementbureau overtuigde Cross dit jaar toch de stap te wagen. Ze deden hem een financieel aantrekkelijk aanbod. Het bleek een schot in de roos. Cross haalde in 2017 de finale van het EK (waarin hij verloor van Michael van Gerwen) en kwam tot de laatste vier tijdens de Players Championships Finals.



Voltage

Na dit WK staat Cross waarschijnlijk in de top tien van de wereldranglijst. Een ongekende prestatie van Voltage, een bijnaam die hij te danken heeft aan zijn verleden als elektricien. Van Gerwen gaf vrijdagavond aan met veel vertrouwen het duel met Cross in te gaan. “Met nog meer zelfvertrouwen als de wedstrijd tegen Barney. We spelen tot zes gewonnen sets. Rob heeft nog nooit zo’n lange wedstrijd gespeeld.”



Cross vindt de rol als underdog prima. “Van Gerwen is extreem goed in lange wedstrijden. Ik heb die nog nooit gespeeld. Maar ook tegen Michael krijg je kansen. Die moet je pakken om van hem te kunnen winnen. Zo simpel is het.”



Mis geen pijl

De wedstrijd tussen Voltage en Mighty Mike begint zaterdagavond rond 22.00 uur.