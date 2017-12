Tranen bij goedlachse postbezorger Saïd, klanten zetten hem in het zonnetje voor 50e verjaardag

EINDHOVEN - Hij is de populairste postbezorger van Eindhoven, zo lijkt het. Saïd Ahmed, voor de meesten beter bekend als Smiley, is zaterdag 50 jaar geworden. Door klanten in zijn vaste wijk is hij volop in het zonnetje gezet.

"Ik heb er geen woorden voor", kan Saïd nog net uitbrengen. Tranen rollen over zijn wangen. Hij is net gestopt in de Voorterweg en kan niet verder rijden. Er staat namelijk een hele club bewoners midden op straat.



Postbezorger Saïd in zonnetje gezet door vaste klanten. (Tekst gaat door onder de video)



Het gelegenheidskoortje zingt hem toe voor zijn verjaardag, boven hen hangt een spandoek met de tekst 'happy birthday'. Daarnaast een hele grote gele smiley, de bijnaam van de populaire postbezorger.Kinderen geven hem zelfgemaakte verjaardagskaarten. In zijn bus liggen al een doos met chocolaatjes en een nog ongeopend cadeautje. En even later krijgt hij een mooi bierpakketje in zijn handen geduwd."Ik zeg altijd dat ik twee families heb", zegt Saïd. "Een kleintje thuis en een hele grote waar ik iedere dag langskom.""Hij lacht altijd", zegt Anja Ligtenberg op de vraag waarom Saïd een versierde straat met posters verdient. Met als directe reactie van de postbezorger: "En ik hou van hen, het zijn hele lieve mensen."Ook op zijn vijftigste verjaardag kan SaÏd niet stoppen met smilen.