Anouks kleurige Lego-kerststal is het meest bijzondere 'kribke' van Liempde

LIEMPDE - "Ik ben 42 en ben opgegroeid met Lego. En ik heb vijf kinderen, dus er was ook Lego in huis." Anouk Beerlage uit Liempde bouwde drie jaar geleden voor het eerst een kerststal van de bekende kleine gekleurde bouwsteentjes. Zaterdagmiddag werd het inmiddels uigebreide speelgoedstalletje verkozen tot 'meest bijzondere kribke' van Liempde.

Jezus in de kribbe, Jozef en Maria, de drie koningen, engelen en schaapjes, alle figuren die je verwacht in een kerststal zijn van de partij. Het Lego-stalletje hangt aan een boom in de voortuin van Anouk en haar gezin. Op een bloembak iets verderop prijkt ook een kerstboompje, een kerstman en een groepje elfjes, allemaal opgebouwd uit kleine steentjes.



'Eén geheel'

De stal van Anouk is één van de vele stalletjes die de afgelopen weken te zien waren in voortuinen in Liempde. Zes jaar geleden was in het dorp de eerste editie van de Kribkesroute. Enkele tientallen stalletjes zorgden voor kerstsfeer in het dorp. Opvallend detail: één ervan herbergde barbiepoppen. Dit jaar stonden er naar verluidt ruim tweehonderd exemplaren verspreid door het dorp. Mensen die de Kribkesroute liepen, konden hun stem uitbrengen op de meest bijzondere stal. En ze gingen dus voor die van Anouk.



"Zelf vind ik de verschillende kleuren leuk. En het vormt één geheel, de gezichtjes zijn allemaal hetzelfde. Daardoor ziet het er heel simpel uit. Ik heb er nog ééntje gemaakt voor binnen bij de kerstboom. Ik hoop ook dat andere mensen enthousiast worden om er ook één te maken. Het is heel leuk om met kinderen te doen."



Kerstboom ingestort

De Lego-kerstboom die dit jaar voor het eerst buiten in de tuin stond, is helaas vlak na de prijsuitreiking ingestort. "Kinderen die kwamen kijken willen ook graag even aan de Lego zitten, dat snap ik wel. Dus die moet ik volgende keer lijmen."