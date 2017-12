'Van kop tot kont, worst in de mond' is de allerslechtste slogan van 2017

MILL - De allerslechtste Nederlandse slogan van 2017 is van Brabantse bodem. De titel ging naar de reclamekreet 'Van kop tot kont, worst in de mond' van molen De Korenbloem in Mill. Een twijfelachtige eer? "Helemaal niet, in tegendeel. Het was leuk en spannend."

Nadat de de van-kop-tot-kont-kreet genomineerd werd, werd dat nieuws gedeeld op de website van De Korenbloem. "Het is natuurlijk een beetje met een knipoog, is het goed, is het slecht?"



Goed gevuld

Ramon Ligthart van De Korenbloem hoopte al dat ‘zijn’ slogan zou winnen. Hij vindt het namelijk een prima leus: "Normaal gesproken is een worstenbroodje maar voor de helft gevuld, maar bij ons is hij van kop tot kont gevuld met worst, vandaar de slogan." Hij vervolgt: 'Een Brabander snapt dat. In het westen denken ze misschien wel, wat is dit nou voor iets?"



Lighthart bedacht de kreet in een melige bui, al dan niet met wat biertjes op, samen met een kennis. "Kunnen we dat wel maken, dachten we eerst. Maar de worstenbroodjes zijn ook gewoon goed gevuld. Ik nodig je van harte uit om hier een keer in een worstje te komen bijten."



Schunnig doet het goed

De andere twee kanshebbers voor de eerste plek hadden ook een dubbelzinnig tintje. ‘Alles om uw poes mee te verwennen, ook als u een kater heeft’ van een kattenspeciaalzaak in Amsterdam was in de race. En ook ‘Voor iedere gleuf een doos’ van een verpakkingsmaterialenbedrijf uit Lelystad was kanshebber.



Schunnig doet het blijkbaar goed. In 2013 ging de titel naar Jan de Cock Mode in Tilburg. De zaak pronkte met de slogan 'It's De Cock that makes the man'.



De wedstrijd werd dit jaar voor de zesde keer gehouden. De uitreiking van de Blauwe Tegel voor de allerslechtste slogan vond plaats tijdens 'De Avond van Taal' op televisiezender NPO 2. Ligthart: "Een leuke ervaring."