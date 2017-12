Putten en scheuren in de muur en een te smalle achterdeur: 'Dit kan echt niet'

BERGEN OP ZOOM - Geen egale strakke muur, de vloerverwarming die niet overal werkt en een te smalle achterdeur. De bewoners die dit najaar hun gloednieuwe woning aan de Lorkstraat in Bergen op Zoom betrekken, kregen een ander huis dan ze hadden verwacht. "Dit zou niet moeten kunnen, zeker niet in een sociale huurwoning", zegt bewoner Farid El-Khassim.

El-Khassim keek uit naar zijn verhuizing naar de energiezuinige, zogenoemde nul-op-de-meterwoning van wooncorporatie Stadlander. "We zijn echt superblij met dit huis, het is heel mooi. Maar de manier waarop die is opgeleverd, dat kan echt niet. Op de muren is bijvoorbeeld geen voorstrijk toegepast, waardoor we enorme lagen verf erop moesten smeren."



En zo zijn de bewoners nog op meer kosten gejaagd, vindt hij. De keuken kon je uitbreiden, maar alleen bij Bruynzeel. "En dan betaal je de hoofdprijs." In de tuin staan hekken die geen privacy bieden. El-Khassim: "Wil je lekker in de tuin kunnen zitten, heb je een schutting nodig. Dat kost ook weer veel geld."



El-Khassim staat niet alleen, ook de bewoners van de andere 25 huishoudens zijn niet tevreden. "De vloerverwarming is kapot in de slaapkamer van mijn dochter van tien maanden oud. Daarom slaapt ze nu weer op onze kamer", zegt Abdel Bensiamar. En Kim Weeda: "De achterdeur is heel smal, daar kan ik met mijn rolstoel maar moeilijk door. En er ligt ook een hoge drempel in."De bewoners hebben de klachten gemeld aan de Woonbond in Amsterdam en de Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom. "Stadlander zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en de bewoners compenseren voor de vele kosten die ze hebben gemaakt", zegt El-Khassim.Of die compensatie er komt, is zeer de vraag. "We hebben geleverd wat we moesten leveren", zegt woordvoerder Jorg van der Sanden. "Ik heb het liefst een tevreden bewoner, maar sommige zaken kun je niet wegnemen. Als men andere verwachtingen heeft dan wat wij hebben aangegeven, dan kunnen we daar niet tegenop."Wel geeft Stadlander aan dat de keuken ook bij andere leveranciers kon worden besteld. En dat een defecte vloerverwarming opgelost dient te worden. De wooncorporatie wil met de bewoners in gesprek gaan.