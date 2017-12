Groene of rode finish voor Michael van Gerwen? In Ally Pally kun je geld verdienen met juiste keuze

LONDEN - Michael van Gerwen speelt zaterdagavond de halve finale van het WK tegen Rob Cross. De darter uit Vlijmen is waarschijnlijk niet bezig met welke kleur hij de wedstrijd uitgooit, als hij maar wint. Sommige dartfans zijn wel bezig met die vraag, want er is geld mee te verdienen.

"Geld inzetten kan in Alexandra Palace, je kunt echt overal op gokken", zegt verslaggever Joost van Erp. Dat kun je doen in een speciale ruimte. "Er staan allemaal computers waar je de meest gekke weddenschappen af kunt sluiten. Bijvoorbeeld met welke kleur Michael van Gerwen de wedstrijd wint: groen of rood?"



"Wie gooit de eerste 180? Of wordt de wedstrijd gewonnen via bullseye? Als dat zo is, maakt niet uit door wie, krijg je voor iedere ingezette pond twintig pond terug." Je kunt ook inzetten op de uitslag van iedere wedstrijd. De tip van Van Erp? "Een 6-5 zege voor Van Gerwen. Een lekker spannende wedstrijd. Met een inzet van twintig pond krijg je er 180 terug."





Dat er veel weddenschappen af te sluiten zijn rondom het WK darts is niet gek, want de hoofdsponsor van het toernooi is een wedkantoor.