Gerard de Rooy op zoek naar plezier in Afrika: 'Veel zand, lekker rijden'

SON - De Dakar Rally begint op 6 januari, zonder Gerard de Rooy. Hij start met Petronas Team De Rooy Iveco zondag aan de Africa Eco Race. Daar zoekt hij in zijn truck vooral naar plezier.

"Qua competitie is de Dakar Rally in Zuid-Amerika sterker", zegt De Rooy eerlijk. "Mijn belangrijkste rivalen zitten daar. Nu nog wel. Maar in de Africa Eco Race zit het plezier. Ik hoop dat we volgend jaar beiden kunnen combineren: het plezier én de competitie."



In Afrika gaat De Rooy voor de zege in het eindklassement, maar hij wil ook genieten. "De eerste paar dagen van de rally, de etappes in Marokko, zijn bekend terrein voor ons. Ik kijk vooral uit naar de tweede week, naar de etappes in Mauretanië. Daar heb ik in het verleden, toen de Dakar Rally nog in Afrika was, een keer of vier, vijf gereden en dat is echt mooi. Veel zand, lekker rijden en er een mooie rally van maken, dat is waar ik naar uitkijk."



Zondag is de podiumstart van de Africa Eco Race in Monaco. Daarna rijden de deelnemers door naar de boot die ze naar Marokko brengt. Daar is op 2 januari de eerste etappe. Zondag 14 januari is de finish in Senegal. De Dakar Rally start op 6 januari.