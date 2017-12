Overvaller bedreigt medewerker Albert Heijn met mes, dader op de vlucht

SON - In Son en Breugel is zaterdagavond de Albert Heijn aan het Septemberplein overvallen. De man had een mes bij zich waarmee hij een medewerker bedreigde. Hoeveel er is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. De dader is te voet gevlucht.

Volgens de politie gaat het om een dader met een smal postuur, blauw trainingspak en een bivakmuts. De politie speurt momenteel met een helikopter naar de dader. Er zijn geen gewonden gevallen.



Ook Burgernet deed een melding uit. Er wordt geadviseerd geen actie te ondernemen tegen de dader. Vrijdagavond pleegde een man met een wit masker een overval in de Aldi in Eersel. Hij nam sigaretten mee en deed een greep uit de kassa. De dader ging ervandoor op de fiets. Het is niet duidelijk of de overvallen verband houden met elkaar.