Kenners rekenen op Michael van Gerwen: 'Hij schakelt een tandje bij en niemand kan hem bijhouden'

LONDEN - Michael van Gerwen begon als topfavoriet aan het WK. De darter uit Vlijmen is nog één wedstrijd verwijderd van de finale. Zaterdagavond speelt hij in de halve eindstrijd tegen Rob Cross. De kenners verwachten een spannende strijd, met Mighty Mike als winnaar.

Na de 'epische' strijd tussen Van Gerwen en Raymond van Barneveld wacht nu een duel met Cross. Arjan van der Giessen, dartsverslaggever voor RTL7, rekent op een zege voor de regerend wereldkampioen. "Ik verwacht een betere Van Gerwen. Ik denk dat het opnieuw heel spannend zal zijn. Maar niet zo spannend als tegen Barney."



Joost van Erp, als verslaggever van Omroep Brabant aanwezig op het WK darts, hoopt nog altijd op een finale tussen Van Gerwen en Phil Taylor. "Ik denk dat Van Gerwen de finale gaat halen. Cross is wel al heel het jaar geweldig, hij is ook niet bang voor Van Gerwen. Ik verwacht een spannende en snelle pot, met Van Gerwen als winnaar."



'Hij heeft iets extra's'

Van Gerwen wint zijn wedstrijden dit WK, zonder altijd even goed te zijn. "Ik denk dat Michael nu wel beter zal zijn", geeft Van der Giessen aan. "Hij voelt nu niet de druk van heel Nederland. In de vorige wedstrijd was er de druk vanuit eigen land, dat is weg nu hij Raymond heeft uitgeschakeld. Er is een last van zijn schouders gevallen."



Van Erp begrijpt dat Van Gerwen niet altijd extreem hoge gemiddeldes gooit. "Er is zoveel spanning, ontzettend veel druk. Meer dan bij een willekeurig ander toernooi. Dan kun je even wat minder zijn. Maar nog steeds is het ruim voldoende om te winnen. Het zal beter moeten. Maar dat kan ook, want Van Gerwen heeft iets extra's. Dat zag je tegen Van Barneveld ook in de vijfde set, toen hij gemiddeld 119 gooide. Hij schakelt een tandje bij en dan kan niemand hem bijhouden."



