Actie Lak voor Tijn levert 70.777,77 euro op: 'Tijn zou hier heel blij mee zijn'

BREDA - De opbrengst van de actie Lak voor Tijn is 70.777,77 euro. De ouders van nagellakheld Tijn Kolsteren uit Hapert lakten ook dit jaar weer nagels voor Serious Request. Als eerbetoon wilden ze de actie van hun overleden zoon voortzetten. De 6-jarige Ries, het broertje van Tijn, weet zeker. "Tijn zou hier heel blij mee zijn."

Het eindbedrag werd zaterdagavond om elf uur bekendgemaakt. Ook dit jaar gaat de opbrengst van de nagellakactie naar Serious Request. De actie ging op 20 december van start.



Actie Lak voor Tijn levert 70.777,77 euro op. (Tekst gaat door onder de video)



Iedere dag lakten de ouders van Tijn, nagels in hun eigen alternatieve Glazen Huis op de Grote Markt in Breda. Ook Tijns broertje Ries hielp mee.Het streefbedrag was 77.777 euro. Dat opvallende getal komt niet uit de lucht vallen. Het cijfer 'zeven' heeft een bijzondere betekenis voor de ouders van Tijn. Hij overleed op 7 juli om zeven over zeven, aan de gevolgen van hersenstamkanker. Hij werd begraven op de dag dat hij zeven jaar oud zou worden.Dat het bedrag nu minder is dan het streefbedrag, vindt de familie geen enkel probleem. "Het is wel toepasselijk eigenlijk. We voelen zelf ook dat er iets mist", zegt Gerrit, doelend op het overlijden van Tijn. "Het was tijdens de actie soms net alsof Tijn zelf aanwezig was."Tijn ontroerde vorig jaar heel Nederland, tijdens Serious Request in Breda. Ondanks dat hij ernstig ziek was, haalde hij 2,6 miljoen euro op voor het goede doel. Daarna haalde hij nog eens 1,2 miljoen euro op met zijn eigen actie."Dit is toch prachtig! Wat mij betreft doen we dit ieder jaar", vertelt uit Martijn Foolen (27) Breda. Hij liet zijn nagels vlak voor het eind van de actie nog even goud lakken. Of er daadwerkelijk een vervolg aan de actie komt, weten de ouders van Tijn nog niet.Het Glazen Huis van NPO 3FM stond dit jaar in Apeldoorn. Het Rode Kruis gebruikt de opbrengst van 2017 om door crisis verscheurde families weer bij elkaar te brengen. De voorlopige eindstand van de actie is ruim 5 miljoen euro. De opbrengst van de landelijke actie daalt al jaren.

Met dit document blikken we terug op het laatste jaar van Tijn. Klik op de onderstaande foto.