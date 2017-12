Mathieu van der Poel ondanks snelle val weer met afstand de beste

DIEGEM - Mathieu van der Poel heeft zaterdagavond de laatste cross van het jaar gewonnen. Onder het kunstlicht van Diegem won Van der Poel, ondanks een eerste ronde vol pech, met ruime voorsprong op Wout van Aert. Voor Van der Poel is het overwinning nummer 21 van het seizoen.

Van der Poel ging in de eerste ronde al snel tegen de grond. Opkrabbelend werd hij aan alle kanten voorbij gereden. In de achtervolging zat hij twee keer achter een valpartij, beide keren kon hij om de renners op de grond heen. Hij sloot aan bij nummer twee Laurens Sweeck, met zicht op koploper Van Aert. In een handomdraai reed de Europees kampioen het gat met de Belg dicht.



Na een geniale zet ging Van der Poel plankgas en nam afstand van de wereldkampioen. Nadat hij een halve cross alleen reed, kwam hij 55 seconden voor Van Aert over de finish. Dat vierde hij met de fans. Eerst een wheelie, daarna een vuistje in de lucht en net voor de streep stapte hij af en liep met de fiets boven zijn hoofd tillend over de streep.



In het algemeen klassement staat Van Aert nog eerste, met een punt meer dan Van der Poel: 86 om 85. Nummer drie Lars van der Haar heeft 64 punten.



Na de vervelende start was er geen paniek bij Van der Poel. "Ik mispakte me op de eerste snelle kant, daar heb ik mijn pols veel zeer gedaan. Toen reed ik aan het einde van de eerste ronde ook nog lek. Ik werd gelijk in de achtervolging gedrukt. Ik voelde snel dat de benen in orde waren en dat ik redelijk snel terug kon komen", zei Van der Poel tegenover Sporza.Van der Poel had zijn zinnen gezet op een zege in Diegem. "Het is speciaal om hier voor de vierde keer te winnen." Met een ruime voorsprong dacht hij niet aan rustig uitrijden. "Elke ronde stond er wel iemand met pech, ik hoopte dat het bij mij niet gebeurde. Ik had de instelling: zoveel mogelijk voorsprong pakken. Ik ben heel blij, dit is één van de mooiere overwinningen van dit seizoen."Maud Kaptheijns heeft zich na een mindere periode weer laten zien in het veldrijden. Zaterdagavond werd ze derde in de avondcross van Diegem. Sanne Cant pakte de winst, Pauline Ferrand-Prévot werd tweede. In het algemeen klassement gaat Kaptheijns nu samen met Cant aan de leiding. Marianne Vos eindigde de Superprestige-cross als negende.