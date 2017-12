Inwoners vervangen plaatsnaamborden Veen, dorp is nu 'vrije staat Sicilië'

VEEN - Een voorbode van een onrustige jaarwisseling? Of gewoon een ludieke actie? Enkele bewoners uit Veen hebben hun dorp zaterdagavond onafhankelijk verklaard. Ze hebben de plaatsnaamborden bij de toegangswegen vervangen voor 'Veen vrije staat Sicilië'.

De borden lijken sterk op de officiële plaatsnaamborden. Ze zijn zaterdagavond geplaatst. Het is niet de eerste keer dat de borden worden vervangen. In 2015 gebeurde hetzelfde.



Het is geen geheim dat enkele bewoners van Veen een sterke voorliefde voor het maffia-eiland hebben. Enkele jaren geleden werd het dorp ook al eens geassocieerd met Sicilië. Toen verschenen teksten als 'Veen het Sicilië van het noorden' langs de kant van de wegen. De borden waren destijds van karton.



Voorzorgsmaatregelen

Intussen worden er volop voorzorgsmaatregelen genomen voor een rustige oud en nieuw in het dorp. Zo is het kruispunt aan de Van der Loostraat-Witboomstraat door de gemeente geblokeerd door er stevige betonnen staanders neer te zetten. Het moet voorkomen dat daar autowrakken in brand kunnen worden gestoken.



Het kruispunt is berucht te noemen. Zo ging op de plek afgelopen vrijdag nog een autowrak in vlammen op. Een persoon werd aangehouden. En donderdagnacht was het ook al raak. De sfeer werd grimmig en agenten werden met flessen en stenen bekogeld. Toen werden twee personen aangehouden.



