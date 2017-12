Van dikke tranen na uitschakeling tot zevenklapper, elf opmerkelijke voetbalduels van 2017

EINDHOVEN - Willem II sloot zondag 24 december het voetbaljaar af voor Brabantse clubs. De Tilburgse club verloor in Amsterdam van Ajax. Dat is niet heel opvallend te noemen. Terugkijkend op heel 2017 zijn er wel genoeg opmerkelijke voetbalwedstrijden geweest. De elf meest bijzondere voetbalwedstrijden met Brabantse clubs in 2017, volgens ons.

PSV-sc Heerenveen

Eind januari had PSV nog hoop op de landstitel. In eigen huis bleef dat zo na een bizarre wedstrijd tegen sc Heerenveen. De Eindhovenaren bogen in de slotminuten een achterstand om tegen de Friese club: 4-3. Reza Ghoochannejhad scoorde drie keer voor Heerenveen, maar dat was niet genoeg voor drie punten tegen PSV. Door late goals van Marco van Ginkel en Hector Moreno was het titelsprookje echter nog steeds levend. Op het nippertje.





PSV nam op zondag 26 februari afscheid van de titelaspiraties . De Eindhovenaren verloren met 2-1 bij koploper Feyenoord, mede dankzij de doellijntechnologie die in De Kuip aanwezig was.Scheidsrechter Bas Nijhuis kende in de 82e minuut het (winnende) doelpunt toe, nadat op zijn horloge de melding was verschenen dat de bal helemaal over de lijn was gegaan. Het bleek een eigen doelpunt van PSV-doelman Jeroen Zoet, die de bal tot achter de lijn naar zich toetrok nadat hij een kopbal van Jan-Arie van der Heijden had gepakt. Feyenoord vergrootte het gat met PSV daardoor tot liefst elf punten.In de Jupiler League was er eind april een opmerkelijk duel. Niet zozeer de wedstrijd zelf was opvallend, het was de situatie vooraf. RKC Waalwijk stond voor een dilemma . De Waalwijkers hadden er alle baat bij als niet De Graafschap, maar Cambuur periodekampioen werd. RKC nam het echter op tegen de ploeg uit Leeuwarden en dus lijkt verlies helemaal niet zo’n slechte optie. Trainer Peter van den Berg gaf aan dat zijn ploeg vol voor de winst zou gaan, maar het verloor met 5-0. Niet veel later speelde het play-offsEen ontluisterende nederlaag voor RKC. De ploeg van trainer Peter van den Berg ging in de eerste wedstrijd van de eerste ronde van de play-offs hard onderuit. De hoop op promotie was na het duel met FC Emmen vervlogen, in eigen huis ging het met 1-5 onderuit. Fans verlieten het stadion voortijdig."De beste gaat niet altijd door", zei Robert Braber eind mei. In de play-ffs ging het over twee wedstrijden onderuit tegen Roda JC , door een late gelijkmaker in het tweede duel. De spelers en technische staf van Helmond Sport wisten zich na de uitschakeling door Roda JC niet helemaal raad met hun emotie.Natuurlijk was er teleurstelling dat de Limburgers vlak voor tijd de onverdiende en funeste gelijkmaker scoorden (1-1), maar er was ook wel trots dat het als bescheiden Jupiler League-club over twee wedstrijden eigenlijk beter was dan de eredivisieclub. Braber maakte al heel wat mee in zijn voetballeven, maar het slot van het duel met Roda JC omschreef hij als 'meest krankzinnige ontknoping ooit'.In de finale van de play-offs won NAC de eerste wedstrijd in eigen huis van NEC. De 1-0 zege zorgde voor twijfel. Spelen op een gelijkspel en doorgaan of vol voor de winst gaan. Uiteindelijk werd het optie twee. NAC won in Nijmegen met maar liefst 1-4 en verzekerde zich zo van promotie naar de eredivisie. Wat volgde was een volksfeest van ongekende proporties.Het Europese avontuur van PSV was voorbij voor het echt begonnen was. In Kroatië ging het donderdag 3 augustus met 1-0 onderuit tegen NK Osijek. Na de eerdere nederlaag in eigen huis betekende dat uitschakeling in de voorronde van de Europa League Door de nederlaag kwam er een einde aan een magische reeks voor PSV. De Eindhovenaren waren 43 seizoenen op rij actief in een Europees hoofdtoernooi. Door de uitschakeling in de voorronde van de Europa League is de reeks nu ten einde.PSV haalde op zondag 24 september keihard uit in de eredivisie. De Eindhovenaren wonnen met 7-1 in en tegen Utrecht . Met vier treffers was Jürgen Locadia de grote man . De spits bracht PSV op voorsprong, maar zag Zakaria Labyad snel de gelijkmaker scoren. Vlak voor rust werd het 1-2 via Hirving Lozano. Na rust ging het hard. Met nog eens drie treffers van Locadia, ook Marco van Ginkel en Steven Bergwijn wisten het net te vinden.Een monsternederlaag voor NAC , in eigen huis. Na het laatste fluitsignaal van het duel met Ajax stond de club uit Breda op acht tegentreffers. Zelf kwam het niet verder dan een schot op de paal. Het betekende de grootste thuisnederlaag ooit voor NAC. Na een half uur spelen stond het al 0-4, tot ongeloof van alles en iedereen in het Rat Verlegh Stadion.Op zaterdag 28 oktober verloor Willem II van Ajax, maar dat was niet het nieuws van die wedstrijd. Het duel stond in het teken van spits Fran Sol , die zelf niet in actie kwam. Bij de Spanjaard werd een tumor in zijn teelbal ontdekt, de donderdag voor de wedstrijd ging hij onder het mes. Spelers en fans van de Tilburgse club staken de spits een hart onder de riem tijdens het duel in het Koning Willem II Stadion.Voor het eerst in jaren stond er weer een officiële wedstrijd tussen Willem II en NAC op het programma. De wedstrijd tussen de clubs uit Tilburg en Breda leverde op het veld weinig spektakel op. Op een andere manier was het duel wel bijzonder. Na het laatste fluitsignaal kwam dat spektakel alsnog. Supporters van de thuisclub gooiden vuurwerk en aanstekers op het veld, terwijl er tussen de spelers van beide ploegen nog een opstootje ontstond.