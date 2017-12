Michael van Gerwen mist zes matchdarts en is na krankzinnige partij uitgeschakeld op WK

LONDEN - Michael van Gerwen krijgt niet de kans om zijn werdtitel darts te verdedigen. De topfavoriet ging zaterdagnacht in een zenuwslopende halve finale onderuit tegen Rob Cross. De darter uit Vlijmen kreeg zes matchdarts, maar wist ze niet te benutten. Cross, de Engelse underdog, won de beslissende leg van de elfde set.

Lees hier het live-verslag van de zenuwslopende wedstrijd terug



Eerste set: Van Gerwen-Cross 2-3

De eerste legs gaan met de darts mee. Van Gerwen zet Cross in de allereerste leg onder druk, maar de Engelsman komt direct op voorsprong. Cross zet Mighty Mike in de volgende leg ook onder druk, maar met zijn eerste pijl op een dubbel is het raak. Cross komt op 2-1, Van Gerwen mist vervolgens vijf pijlen op dubbel zestien. Cross krijgt de kans vanaf 72, maar ook hij mist. Nu gooit de darter uit Vlijmen wel direct raak.



In de beslissende leg begint Cross met zestig, Van Gerwen neemt direct het initiatief met tachtig punten meer. Daarna volgt zijn eerste maximale score. Van Gerwen kan de set pakken, maar mist op dubbel twintig. Cross pakt daarna zijn kans en wint de eerste set.



Cross mist een pijl om een break te pakken, met een 116-finish komt Van Gerwen daarna op voorsprong in de tweede set. In de tweede leg mist Cross er drie op de dubbel en geeft hij Van Gerwen de kans om de eerste break te pakken. Dat doet de regerend wereldkampioen ook. Drie keer is scheepsrecht, zijn derde kans op bullseye is in deze set wel raak. Cross pakt meteen een break terug.In de vierde leg mist Van Gerwen drie setpijlen, Cross gooit wel raak en komt op 2-2. De nummer één van de wereld begint zijn eigen leg vervolgens met een maximale score. Na nog een 180 neemt hij flink afstand van Cross. Met zijn vierde pijl op een dubbel pakt Van Gerwen de set.Na twee sets stond Van Gerwen op 26 procent op zijn dubbels, vijf van de negentien waren raak. De tweede set begint hij met een break, zijn eerste pijl is meteen raak. Cross pakt meteen een leg terug, net als Van Gerwen wint hij in elf darts. Ondanks een paar missers komt Cross op een 2-1 voorsprong, hij pakt vervolgens de set door de volgende leg van Van Gerwen af te pakken.Van Gerwen pakt de 1-0 voorsprong in de vierde set. Hij mist de eerste twee pijlen op dubbel twintig, de derde is wel raak. Cross mist een pijl voor een 118-finish, Van Gerwen gooit vervolgens 105 uit. De Engelsman pakt meteen weer een leg terug. In de vierde leg begint Van Gerwen met scores van 60 en 59 slecht, dat kost hem uiteindelijk de leg. Cross komt terug tot 2-2. In de beslissende leg krijgt Van Gerwen zes pijlen voor dubbel twintig, de eerste is raak.Van Gerwen krijgt twee pijlen om de vijfde set met een break te beginnen, maar beide pijlen gaan mis. Cross mist er ook twee, maar zijn derde pijl op een dubbel is wel raak. In de tweede leg mist Van Gerwen weer een pijl op een dubbel, Cross doet Van Gerwen echter geen pijn door 78 niet uit te gooien. In zijn volgende beurt lukt het Van Gerwen niet om 22 uit te gooien, Cross gooit zichzelf vervolgens kapot omdat hij twintig niet uit weet te gooien. Met zijn derde pijl op dubbel één pakt Van Gerwen de leg.Nadat allebei de darters hun eigen leg houden, volgt weer een beslissende leg. Van Gerwen laat met een 180 nog 81 staan, maar Cross pakt de leg met een zeer fraaie 161-finish.Van Gerwen begint indrukwekkend aan de zesde set, maar laat bij een 1-0 voorsprong weer de kans liggen om een leg te pakken. Hij begon met zes perfecte pijlen, maar mist twee pijlen op dubbel zestien. Omdat Cross 64 niet uit weet te gooien, krijgt Van Gerwen nog een kans. Van Gerwen gooit dubbel zestien nu wel en komt op 2-0. Met een twaalfdarter sluit hij de zesde set af. Hij wint de set met een gemiddelde van 118,7.Cross maakt het in de eerste leg even spannend, maar na een misser op dubbel zestien en dubbel acht gooit de Engelsman dubbel vier uit. Met twee keer 140 en een keer 177 neemt hij het initiatief in de tweede leg, met een elfdarter pakt hij de tweede leg. In de derde leg neemt Mighty Mike het initiatief, maar na een zwakke beurt met 48 punten knalt Cross er met een 177-score overheen. Omdat hij 86 niet uitgooit krijgt Van Gerwen nog een kans, die pakt hij met zijn derde pijl op de dubbel twintig. Cross krijgt vanaf 126 de kans om de set te pakken. En dat doet hij.Niet voor het eerst komt Van Gerwen op een 2-0 voorsprong in zijn eigen set. De tweede leg pakt hij met een break vanaf 85, na een enkele bull en een enkele twintig pakt hij de leg via bullseye. In de derde leg volgt een kleine pauze, omdat Van Gerwen wat problemen heeft met zijn materiaal nadat hij twee keer een pijl op zijn eigen pijl gooide. Cross mist drie pijlen om een break terug te pakken, Van Gerwen pakt de set vervolgens via dubbel zestien.Met Van Gerwen op 222 gooit Cross de eerste leg al uit, via een twaalfdarter komt hij op een 1-0 voorsprong. Mighty Mike mist een pijl op dubbel twintig, daardoor krijgt Cross de kans om op 2-0 te komen. De Engelsman gooit meteen raak en lijkt zo hard op weg naar een 5-4 voorsprong in sets. Met een rebreak maakt Van Gerwen het weer spannend, hij wint de leg via een dubbel zeven. In de volgende leg vliegt Van Gerwen weg met een 180-score. Niet veel later volgt ook nog een 177-score, de regerend wereldkampioen dwingt een beslissende leg af via een 50-finish.In de beslissende leg van de negende set lijkt Van Gerwen de turbo gevonden te hebben. Hij pakt het initiatief en staat na negen pijlen op dubbel zestien. De derde pijl is raak.In zijn eigen set krijgt Van Gerwen meteen een break om zijn oren. Hij mist twee pijlen op een dubbel en ziet dat Cross maar één pijl nodig heeft. De tweede leg pakt hij in elf darts, terwijl Van Gerwen nog op 259 staat. De derde leg gaat wel naar Van Gerwen. In de vierde leg begint de Brabander met een maximale score en neemt direct het initiatief. Cross krijgt vanaf 124 een kans om de set toch nog te pakken, maar het gaat mis op de bull. Van Gerwen mist vervolgens drie pijlen op een dubbel en ziet Cross daarna hetzelfde doen. Ook de volgende drie pijlen van Van Gerwen gaan niet in de dubbel. Cross gooit daarna wel raak en brengt de stand in sets weer gelijk.In de beslissende set moet de winnaar met twee legs verschil winnen. Van Gerwen begint direct met een break. Vanaf 84 gooit hij eerst een enkele vijf. Via triple dertien komt hij op veertig, de dubbel raakt hij direct. In de tweede leg hebben beide darters een mindere score: 58 voor Van Gerwen, 44 voor Cross. Van Gerwen krijgt zes pijlen vanaf 164. Hij krijgt één pijl op dubel zestien, maar hij mist. Cross krijgt twee pijlen op dubbel zestien, die mist hij allebei. Van Gerwen mist er daarna drie. Na een enkele acht gooit Cross dubbel vier.De Engelsman komt op een 2-1 voorsprong en is één leg verwijderd van de finale. Hij pakt in de vierde leg het initiatief, maar na twee matige scores (42 en 43) is Van Gerwen ineens weg. Hij krijgt zes pijlen voor dubbel achttien. De tweede is raak. Cross houdt zijn eigen leg en komt weer op voorsprong. 'Voltage', zijn bijnaam, krijgt een matchdart vanaf negentig, maar de pijl gaat in de enkele bull. Van Gerwen pakt vervolgens de leg en komt op 3-3.Met Van Gerwen op 28 gooit Cross na twee missers met zijn derde pijl de leg uit. Van Gerwen moet zijn eigen leg weer houden, anders is het klaar. Terwijl Cross op 182 staat, gooit de nummer één van de wereld uit. Cross mist twee pijlen op dubbel zestien, Van Gerwen pakt de break via dubbel twaalf. In de tiende leg van de elfde set krijgt Van Gerwen zes pijlen om 165 uit te gooien. Maar hij mist vijf matchdarts, Cross leeft nog en maakt 5-5.Van Gerwen en Cross moeten op de bull gooien om te bepalen wie de beslissende leg mag beginnen. Cross gooit een enkele bull, dat is beter dan Van Gerwen. De nummer twintig van de wereld krijgt zijn tweede matchdart vanaf 140, maar hij gooit mis. Vanaf 108 krijgt Van Gerwen een matchdart, maar ook hij mist. Cross gooit vervolgens zijn eerste pijl raak en wint de zinderende wedstrijd.