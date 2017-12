Inbrekers vluchten na inbraak in Brabant, achtervolging eindigt bij Den Haag

NOOTDORP - Tientallen kilometers duurde de achtervolging, meerdere politie-eenheden moesten worden ingeschakeld. Maar uiteindelijk kon de politie in Nootdorp, vlakbij Den Haag, een verdachte aanhouden die had ingebroken in een woning in Brabant. Een andere verdachte kon vluchten.

De inbraak vond zaterdagavond plaats. Waar in Brabant is vooralsnog niet bekend. Het signalement van de auto waarin de twee verdachten zouden rijden, was bij de politie bekend. Toen de auto werd gespot, kwam de politie in actie. Maar de verdachten negeerden twee keer een stopteken en gingen ervandoor.



Helikopter

Over een afstand van tientallen kilometers achtervolgde de politie de inbrekers. Ook werd een helikopter ingezet. Uiteindelijk wist de politie de auto te stoppen. De ene verdachte kon worden aangehouden, de ander kon vluchten.