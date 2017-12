Michael van Gerwen voelt zich 'klote' na uitschakeling: 'Mezelf tekort gedaan'

LONDEN - Michael van Gerwen baalt flink van de uitschakeling op het WK darts. De nummer één van de wereld ging in de halve finale onderuit tegen Rob Cross. Het kwam aan op een allesbeslissende leg in de elfde set. De Engelsman won.

"We gooien allebei een goede wedstrijd. Het bleef spannend, voor iedereen", zei Van Gerwen kort na de nederlaag tegenover RTL7. "Ik moest wachten op een kans om hem te breken, dan kon ik er gewoon overheen. Maar het lukte telkens niet, dan baal je. Aan het einde dacht ik een paar keer dat ik hem had, maar dan mis ik gewoon zes wedstrijdpijlen. Dat mag niet gebeuren."



'Geluk aan zijde Cross'

"Het is gewoon zijn jaar", zei Mighty Mike over tegenstander Cross. "Het geluk was aan zijn zijde. De dubbels mis ik zo strak op de draad, daar baal ik van."



Van Gerwen keek alleen naar zichzelf. "Ik kan het alleen mezelf verwijten. Ik deed op de juiste momenten wat ik moest doen, kon alleen de dubbel niet raken. Als je zes wedstrijdpijlen krijgt, mag je gruwelijk balen. Normaal mis ik die niet. Het is echt klote. Ik hou niet van verliezen, ook niet op dit toernooi. Ik heb mezelf tekort gedaan." Hier zijn geen woorden voor ”, zei Cross na de thriller tegen de Engelse kranten The Guardian en The Sun. “Op sommige momenten voelde ik gewoon dat ik ervaring tekortkwam, maar ik wilde niet van opgeven weten. Al speelde ik best goed, ik moet ook zo eerlijk zijn om toe te geven dat het publiek me heeft geholpen.”

“De fans waren niet bepaald op de hand van Michael en vooral daarom wist ik te winnen. Ik had dit echt niet verwacht, dit is amazing, absolutely amazing. Ik ben maar een gewone, hard werkende jongen.”