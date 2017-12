Voor vierde nacht op rij autobranden in Veen

Autobrand in Grotestraat in Veen. (Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision)

VEEN - Voor de vierde nacht op rij zijn in Veen auto’s in brand gestoken. Kort na middernacht brandde in de Grotestraat een sloopauto volledig uit. De auto was geparkeerd vlak bij een huis.

De politie hield een 21-jarige man uit Wijk en Aalburg aan. Terwijl de auto nog in brand stond, wilde hij een vuurwerkpakket aansteken. Na verhoor is hij weer vrijgelaten.



Wraakactie

Rond drie uur moest de brandweer uitrukken voor een autobrand aan de Groeneweg. De brandende auto van een 48-jarige man uit Veen stond op een afgesloten parkeerplaats van een supermarkt. De politie onderzoekt of de brandstichting een wraakactie is vanwege een incident eerder op de dag.



Na een aanrijding tussen twee auto's op het parkeerterrein was er onenigheid over de afwikkeling en ontstond er een vechtpartij. De politie hield drie mannen uit Veen (18,19 en 20 jaar) en een 31-jarige man uit Giessen aan. Een 18-jarige vrouw uit Nieuwendijk en een 19-jarige man uit Giessen deden aangifte van mishandeling. De eigenaar van de brandende auto is familie van het aangehouden trio uit Veen.



Controle

Brandweerlieden hadden het vuur in beide gevallen snel onder controle. Desondanks gingen de auto's verloren.



Jaarlijks worden rond de jaarwisseling auto's in brand gestoken in het dorp. Inwoners vervingen zaterdag plaatsnaamborden voor borden met de tekst 'Veen vrije staat Sicilië'.