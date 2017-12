Banden van 21 auto's lek gestoken in Tilburg: 'Wat ben je dan een paardenlul'

TILBURG - Een bizar tafereel aan de Nijverstraat in Tilburg. Van minstens 21 auto's is zondagmorgen de linkervoorband lek gestoken. In twee gevallen ging het om een wagen van dezelfde eigenaar. Ook is bij één auto de rechtervoorband kapot gemaakt. De politie wist al snel een verdachte aan te houden.

Een aantal gedupeerden reageerde boos op wat hen is overkomen. "Wat ben je een enorme paardenlul als je zoiets doet", zei één van hen.



De verdachte is een 31-jarige Tilburger. De politie onderzoekt zijn mogelijke betrokkenheid. Ze kreeg zondagmorgen vroeg een melding dat twee mannen autobanden aan het lek steken waren. De daders liepen, zo werd gezegd, in de richting van de Veldhovenring.Agenten waren binnen een minuut ter plaatse. Ze zagen één in het zwart geklede man bij een aantal auto's staan. De man kon zich niet legitimeren. Hij is als verdachte aangehouden.