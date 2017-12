Na bewogen jaar waarin hij genas van kanker geniet Bas van de Goor als juryvoorzitter van sportgala

OSS - Voor Bas van de Goor werd 2017 een mooi jaar. In mei kreeg de voormalig volleyballer uit Oss te horen dat hij volledig genezen was van lymfeklierkanker. Aan het einde van het jaar was hij voorzitter van de vakjury van het altijd veelbesproken sportgala.

"Het is een bewogen jaar geweest", zegt Van de Goor in het Omroep Brabant-programma Sportlunch. In mei kreeg hij te horen dat de controlescan helemaal schoon was. "Dat was een enorme opluchting. Het was de dag dat ik weer vooruit kon kijken."



Van de Goor vierde het goede nieuws met een half glas wijn. "Toen was het al bijna klaar, haha. Dat deed me denken aan de Olympische Spelen van 1996, toen we goud wonnen. Toen had ik aan een half blikje bier ook genoeg om in te storten."



Inmiddels is Van de Goor weer fulltime aan het werk en heeft hij weer een tien kilometer gelopen. "Niet op het tempo wat ik gewend ben, maar ik ben ontzettend blij met waar ik nu sta."



Sportgala

Op sportgebied deed Van de Goor niet veel in 2017. Wel was hij voorzitter van de vakjury van het sportgala. "Toen ik de vraag kreeg, heb ik meteen ja gezegd. Maar toen duidelijk werd dat ik ook de woordvoering naar buiten toe moest doen, vroeg ik me af waar ik aan begonnen was."



Achteraf is Van de Goor blij dat hij het gedaan heeft. "Het was super, erg leuk." De opdracht die hij kreeg was simpel, de jury moest vanuit de shortlist per categorie het aantal kanshebbers terugbrengen van tien naar drie.



"NOC*NSF en de NOS maken de shortlist, wij moeten er daar drie uit kiezen. Gelukkig had ik ook te maken met ervaren juryleden, die van de hoed en de rand weten. De keuze is altijd lastig, omdat er Europees kampioenen en wereldkampioenen niet in de top drie komen."



Langlauftocht

Van de Goor kijkt nu uit naar een sportief mooi 2018. Zelf heeft hij zijn eerste grote sportactiviteit in de agenda staan voor maart 2019: Vasaloppet, een langlauftocht van negentig kilometer.