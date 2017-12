Politie vindt illegaal vuurwerk op plekken waar postpakketten worden afgeleverd

DEN BOSCH - In Den Bosch, Nuland en Rosmalen is de afgelopen dagen illegaal vuurwerk in beslag genomen. De politie deed de vangst bij controles op plekken waar postpakketten met vuurwerk werden afgeleverd.

Hierbij werd illegaal spul als Cobra’s, nitraten, rookbommen en cakeboxen onderschept. Dit gebeurde op twee adressen in Den Bosch, één in Nuland en één in Rosmalen. Het vuurwerk zal worden vernietigd.



Kosten worden verhaald

Een speciaal beveiligingsbedrijf heeft een gedeelte van het vuurwerk opgehaald en brengt het naar een landelijke opslagplek. De kosten worden verhaald op de verdachten.



Er is nog niemand aangehouden. Wel kondigt de politie aan dat degenen die het vuurwerk hebben besteld, zullen worden gehoord. Hij of zij kan rekenen op een proces-verbaal.