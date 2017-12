Rob Scheepers maakt nu reclame voor zichzelf: 'Vroeger was niet alles beter'

STERKSEL - Zijn vrouw wordt onderhand moe van zijn grappen, hun vier kinderen nog lang niet. Rob Scheepers uit Sterksel blijft dus maar doorgaan. Bovendien brengt hij geld in het laadje, want Scheepers trekt overal volle zalen. Als tonprater én als cabaretier. In Brabant en erbuiten.

Vorige week woensdag was in Tilburg de laatste voorstelling in eigen provincie van ‘Schroot’, zijn eerste avondvullende show als cabaretier. Het toetje bewaart hij voor 12 januari, wanneer hij in een uitverkocht De La Mar, in Amsterdam dus, op het toneel verschijnt. “Dat heb ik mezelf cadeau gedaan”, zei hij zondag in KRAAK., de talkshow van Omroep Brabant.



Rob Scheepers: 'Ik maak nu reclame voor mezelf' (Tekst gaat door onder de video)



Was het vroeger écht wel beter is het uitgangspunt van deze voorstelling. Maar was dat ook zo? “Nee, toen was echt niet alles beter", aldus Scheepers. ‘Schroot’ gaat over ervaringen en dingen uit het verleden, die al dan niet bewaard zouden moeten worden. Anders gaan ze naar de schroot.“Die voorstelling bestaat uit losse flarden waar ik een verhaal omheen heb gebouwd. Mijn nieuwste show heeft voor het eerst een centrale gedachte.”De titel van Robs tweede voorstelling is ‘Kom maar op’. Dat verhaal is ingegeven door zijn leeftijd (43) en vooral het feit dat zijn vader vorig jaar op 87-jarige leeftijd overleed. “Als ik hem genetisch achterna ga, dan ben ik nu op de helft. Maar is dat ook zo? Dat weet ik niet. Bovendien, wil ik dat weten?”Klinkt zwaarmoedig, maar wie Scheepers kent, is ervan op de hoogte dat zijn voorstellingen gelardeerd worden met veel humor. “Ik moet leren mijn eigen verhaal te vertellen, maar voor een goede grap kun je me altijd wakker maken.”Bovendien zal hij nooit zijn achtergrond als tonprater verloochenen. Dat is en blijft voor hem de basis. Scheepers is als het ware vergroeid met het ouwehoeren in de ton. Door typetjes als Ben Vandaal en Albert Gein. Toch zegt hij op het podium geen ander mens te zijn dan daarbuiten.Of het moeilijk was om teksten aan te leveren voor Schroot? Die bovendien op tijd één geheel moeten vormen om daarmee een avondvullende voorstelling te kunnen samenstellen? Niet in het minst, beweert Scheepers.“Er staan al heel veel letters op papier. Dit zal ook moeten, want de zalen zijn al geboekt. Ik kom uit de reclamewereld, heb mijn hele leven met deadlines te maken gehad. Ik moet voor mijn gevoel ook een punt hebben om ergens naar toe te werken.”“In de reclamewereld miste ik op een bepaald moment die uitdaging, kon ik niet al mijn creativiteit kwijt. Ben me vervolgens gaan toeleggen op het full-time bedenken van grappen. En nu maak ik dus eigenlijk reclame voor mezelf.”