Busje ramt lantaarnpaal en komt verticaal tot stilstand in Eindhoven

EINDHOVEN - Hoe krijgt je het voor elkaar? Dat is een terechte vraag bij het zien van deze foto. Op de Onze Lieve Vrouwenstraat in Eindhoven verloor een pakketbezorger de macht over het stuur van zijn busje.

Het busje ramde een lantaarnpaal en op de een of andere manier kwam het busje daarna verticaal tot stilstand. De achterkant van het busje staat tegen de grond, de voorwielen bevinden zich op een paar meter hoogte.



De lantaarnpaal stond al scheef, door een ongeluk dat eerder gebeurd is. Dat schrijft deze twitteraar.



De bestuurder van het busje wist uit zijn auto te klimmen. Hij is niet gewond geraakt. Een bergingsbedrijf heeft het busje rond vier uur naar de grond gekregen en weggehaald.