Arrestatieteam houdt verwarde en mogelijk gewapende man aan op vakantiepark Efteling Loonsche Land

Er is een arrestatieteam ingezet (foto: Persbureau Midden Brabant).

KAATSHEUVEL - Een arrestatieteam van de politie heeft op vakantiepark Efteling Loonsche Land een verwarde man aangehouden. De vrees bestond dat hij een vuurwapen had. Andere vakantiehuisjes op het park in Kaatsheuvel werden uit voorzorg ontruimd.

De man had zichzelf opgesloten en zei dat hij een vuurwapen heeft. Volgens de politie was er verder niemand aanwezig in het vakantiehuisje.



De politie heeft een onderhandelaar ingezet om de man uit het huisje te krijgen. Ook was er een ambulance aanwezig.