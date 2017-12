Auto raakt betonblok, lanceert en slaat over de kop: wonderbaarlijk genoeg geen gewonden

Auto over de kop geslagen (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties).

EINDHOVEN - Een auto is zondagmiddag over de kop geslagen op de Insulindelaan in Eindhoven. Volgens een getuige raakte er wonderbaarlijk genoeg niemand gewond.

In de auto zaten vier jonge mensen uit Slowakije: twee mannen en twee vrouwen. Ze vertelden zelf aan de omstander dat ze een betonblok raakten met de auto en gelanceerd werden. Het voertuig belandde daarna op de kop op de parallelweg.



Het viertal hielp elkaar uit de auto te komen. Volgens de getuige zijn de inzittenden nog wel nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde er niemand mee naar het ziekenhuis.



Niet gedronken

De politie heeft de bestuurder een blaastest laten doen. Hij bleek niet gedronken te hebben.