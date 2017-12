Buurman redt woning van Tilburgs gezin van ondergang: brand binnen kwartier onder controle

TILBURG - Een oplettende buurman heeft er zondagmiddag voor gezorgd dat het nieuwe jaar voor bewoners van de Tilburgse Diepenstraat niet meteen met een enorme kater begon.

De man zag en meldde de brand in de woning van zijn buren, waarna de brandweer het vuur binnen het kwartier onder controle had. De kerstboom was in brand gevlogen en de bewoners waren niet thuis. Volgens de Veiligheidsregio valt de schade relatief mee. Wel is er veel rookschade.



De bewoonster was op tijd thuis om haar kat te redden.