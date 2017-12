Oude vrouw beroofd in Eindhoven, politie zoekt dader

EINDHOVEN - Een oude vrouw is zondagavond rond zeven uur van haar tas beroofd op de Galvanistraat in Eindhoven. De dader vluchtte op een fiets. De politie heeft hem nog gezocht in de omgeving, maar niet gevonden.

De man was volgens de politie niet gewapend. Hij ging er vandoor op een oude damesfiets met een plastic zak van de Albert Heijn om het zadel.



De dader is waarschijnlijk zo'n 30 jaar oud. Hij droeg een zwarte muts en donkere broek.