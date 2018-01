Woning in Breda deels verwoest door brand

BREDA - Een woning in Breda aan het Cannaertserf is deels verwoest door een brand. Een bewoner is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht omdat deze rook had ingeademd.

De brand werd rond kwart voor tien bij de brandweer gemeld. Er moesten meerdere brandweerwagens aan te pas komen om het vuur onder controle te krijgen. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk.