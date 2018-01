Meerdere autobranden in Veen, ook op veel andere plekken moet brandweer aan het werk

EINDHOVEN - In Veen zijn in de nieuwjaarsnacht zeker drie auto's in brand gestoken. Ook in andere plaatsen in Brabant gingen auto's in vlammen op. Ook waren er verschillende aanrijdingen in de provincie.

Veen

In de eerste minuten van het nieuwe jaar was het direct raak in Veen. Onder het oog van tientallen jongeren brandde daar een auto af aan het Mussentiend. Op andere plekken in het dorp waren grote kampvuren op straat aangestoken. De politie keek op veel plekken toe, maar hoefde niet in te grijpen.



In de uren daarna waren er nog twee autobranden. Eerst aan de Witboomstraat en later aan de Grotestraat. Ook hier stonden weer veel jongeren te kijken.



Helmond

In Helmond waren twee autobranden. Zowel aan het Zangershof en de Monseigneur Swinkelsstraat ging een voertuig in vlammen op. De politie zoekt nog getuigen van deze autobranden.



Breda

Achter een huis in de Acaciastraat brandde een schuur uit. Vermoedelijk is de brand aangestoken.



Eindhoven

In Eindhoven werd een persoon aangereden die op de Steenoven vuurwerk stond af te steken. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht.





Aan de Narcissenstraat in Oosterhout moest de brandweer rond half twaalf een autobrand blussen. De politie onderzoekt nog of er sprake was van brandstichting. Er raakte niemand gewond.Een caravan die was neergezet op de kruising van de Veldstraat in Wijk en Aalburg, werd rond kwart voor tien op zondagavond in brand gestoken. Volgens een ooggetuige stond er een groep jongeren te kijken hoe de caravan afbrandde. Verder waren er geen ongeregeldheden. De brandweer kon de brand zonder al te veel problemen blussen.Even voor elf uur op oudjaarsavond werd de brandweer van Oss gealarmeerd voor een autobrand aan de Gerbrandylaan. De auto stond geparkeerd bij Station Oss-West en brandde helemaal uit. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan.