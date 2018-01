Gelukkig nieuwjaar! Brabant knalt en knettert 2018 in

EINDHOVEN - Geknetter en prachtige kleuren in de lucht. Een ontkurkte fles champagne. Familie en vrienden die je in de armen vallen. Het nieuwe jaar is ingeluid. Brabant viert dat het 2018 is.

Een echte vuurwerkliefhebber gaat natuurlijk rond middernacht de straat op om alles goed te kunnen zien. Maar vanuit de lucht is het uitzicht misschien nog wel spectaculairder. Dat laten deze dronebeelden van de skyline van Eindhoven goed zien.



In de Efteling werd een grote vuurwerkshow gehouden. Er waren duizenden mensen in het park om oud en nieuw te vieren.

Vanaf het politiebureau verderop was het vuurwerk van de Efteling ook goed te zien.



Verslaggever Jan Waalen ging naar Breda om daar de sfeer te proeven. En die zat er bij de familie Verdaas goed in.Op de redactie bij Omroep Brabant was er ook even tijd om te vieren dat 2017 ten einde is. Mét champagne natuurlijk.