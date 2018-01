Winnend lot van 30 miljoen euro in Staatsloterij gekocht in Brabant

EINDHOVEN - Er is een grote kans dat de provincie een mulitmiljonair rijker is. Het winnende lot van de Staatsloterij is namelijk gekocht in Brabant. De prijs viel op één heel lot en bedraagt dertig miljoen euro.

Het winnende lotnummer van de Oudejaarstrekking 2017 is BG 30487. De organisatie van de Staatsloterij roept de winnaar van het lot op zich te melden bij het hoofdkantoor in Rijswijk. Het winnende bedrag wordt netto uitgekeerd en direct bijgeschreven op de bankrekening van de gelukkige winnaar.



Anoniem

Of de winnaar ook echt uit Brabant komt, zullen we mogelijk nooit weten. De identiteit van de winnaars wordt door de Staatsloterij nooit bekendgemaakt.



“Wat een geweldige start van het jaar voor deze nieuwe Nederlandse multimiljonair", is alvast het commentaar van prijswinnaarbegeleider Floris van Driel van de Staatsloterij. "We willen deze winnaar heel graag persoonlijk feliciteren met deze bijzondere prijs."



De totale prijzenpot van de Oudejaarstrekking was dit jaar meer dan 67,5 miljoen euro, inclusief 250 Mini's.



