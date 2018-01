Man zwaargewond na aanrijding tijdens afsteken vuurwerk, bestuurder rijdt door

OSS - Op de Berghemseweg in Oss is in de nieuwjaarsnacht iemand zwaargewond geraakt, nadat hij door een busje werd aangereden. Het slachtoffer stak vuurwerk af toen hij werd geraakt. De bestuurder van de bus is doorgereden na het ongeluk.

Het slachtoffer was op de weg vuurwerk aan het afsteken toen die werd geschept.



De politie heeft via een burgernetmelding laten weten op zoek te zijn naar de bestuurder van het busje. Het zou gaan om een grijze bus, vermoedelijk een Ford Transit, met aan de voorkant mogelijk een kapotte ruit. Ook zou er een ladder op het dak liggen.