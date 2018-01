Grote brand achter tapijthandel Boxmeer: omwonenden geëvacueerd, treinverkeer weer op gang

BOXMEER - Twee loodsen die achter het Boxmeers Tapijthuis stonden, zijn maandagmorgen in vlammen opgegaan. In de panden werden betonmortelfabrikaten en allerlei andere materialen opgeslagen.

De tapijtzaak aan de Sint Anthonisweg in Boxmeer en het hiernaast gelegen filiaal van Gamma Bouwmarkt werden door de brandweer gespaard.



Het treinverkeer van en naar het naburige station in Boxmeer is tot halftien gestremd geweest. Dit kwam, omdat onder meer over de overweg een kilometers lange slang moest worden gelegd. Dit was nodig om bluswater uit de Maas te kunnen halen. De brandweer is tot tien uur bezig met het nablussen en het gecontroleerd laten uitbranden van de puinhoop.

Aanvankelijk werd overigens gemeld dat de loodsen bij de tapijthandel hoorden. Door de brand moest een gebied rondom de tapijthandel worden afgezet. Het vuur was tegen drie uur door nog onbekende oorzaak uitgebroken.

De brandweer heeft een aantal omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Dit zou voornamelijk vanwege de rook zijn geweest, want de woningen liepen geen gevaar. Voor twee mensen is opvang geregeld. Ze mogen pas terug wanneer de brandweer de huizen heeft gecontroleerd. Er zijn zeven brandweerwagens ingezet.