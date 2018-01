Politie schiet vluchtende verdachte neer in Roosendaal

ROOSENDAAL - In Roosendaal heeft een politieagent geschoten op een vluchtende verdachte. Dat gebeurde nieuwjaarsnacht tegen half vier op de Kalsdonksestraat. De verdachte die met een vuurwapen had gedreigd, raakte hierbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg tegen half vier een melding dat er met een vuurwapen werd gedreigd bij een huis in de Kalsdonksestraat.



Toen de politie aankwam op het adres, ging de verdachte ervandoor. Daarop loste een agent een waarschuwingsschot.





De verdachte stopte echter niet en vluchtte een tuin in, waarna een van de agenten op de verdachte schoot. De verdachte is met onbekend letsel naar ziekenhuis gebracht.