Duizenden mensen vieren oud en nieuw in centrum van Tilburg, acht aanhoudingen

In 013 was ook een silent disco.

TILBURG - Net als in alle andere steden en dorpen van Brabant werd ook in Tilburg het nieuwe jaar ingeluid met grote feesten. Op de Korte Heuvel in Tilburg vierden duizenden mensen het begin van het nieuwe jaar.

Het dansfeest Plan de Champagne in popcentrum 013 trok 3500 bezoekers, die helemaal losgingen op muziek uit de jaren 90, 00 en op classics.



Gezamenlijk feest

Vijf horecazaken op de Korte Heuvel, Polly Maggoo, Studio, Café Bakker, Cul de Sac en De Nacht organiseerden samen het Goud en Nieuwfeest. Met 2300 bezoekers was ook dit feest helemaal uitverkocht.



Veel andere cafés in Tilburg hadden hun eigen (besloten) feest. De meeste feesten gaan tot 6.00 of 7.00 uur door.



Acht aanhoudingen

Volgens de politie waren er maar weinig incidenten in Tilburg. Acht mensen werden aangehouden, onder wie twee zakkenrollers. Verschillende mensen werden onwel door drugs en/of alcohol.