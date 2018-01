Bedrijven in Oss getroffen door grote brand: bij overlast ramen en deuren sluiten

OSS - De brand die maandagmorgen uitbrak op industrieterrein Danenhoef in Oss, is onder controle. De brandweer heeft nog wel enkele uren nodig voor het nablussen. Dit kan tot extra rook leiden. De politie adviseert bij overlast deuren en ramen te sluiten.

Het vuur ontstond tegen zes uur en sloeg over naar een aantal andere bedrijfspanden aan de Saksenweg. Over de oorzaak, schade en mogelijke gewonden is nog niets bekend. De politie had eerder op de ochtend een NL-Alert verstuurd met hierin het dringende advies deuren en ramen te sluiten.



Brandweerkorpsen uit Oss en omliggende plaatsen werden ingeschakeld. De brand ging gepaard met grote rookwolken. Door de brand is een transportbedrijf en een vishandel getroffen. Zij hebben flinke schade. Een stucadoorsbedrijf heeft alleen roetschade.