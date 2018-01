Motorrijder botst tegen boom in Breda, zwaargewond naar ziekenhuis

BREDA - In Breda is een motorrijder tegen een boom gereden. De berijder is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Een traumaheli landde in de buurt om een trauma-arts af te zetten. Deze arts is met het slachtoffer in de ambulance naar het ziekenhuis gereden.



Uit de bocht

De politie is meteen begonnen met een onderzoek. Het is nog onduidelijk hoe de motorrijder tegen de boom kon botsen. Vermoedelijk is hij uit de bocht gevlogen.