Taxichauffeur beroofd in Tilburg door mannen met strik en stropdas

TILBURG - Een taxichauffeur is nieuwjaarsochtend beroofd in Tilburg. Hoeveel de drie daders hebben buitgemaakt, is niet bekend.

Volgens de politie zijn de mannen blank en droeg er één dader een blouse met strik. Een ander droeg een blouse met een stropdas.



De beroving vond rond kwart voor negen plaats aan de Bisschop Janssensstraat. De politie zoekt getuigen.