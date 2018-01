Zeven uitgeeftips voor de kersverse winnaar van de 30 miljoen euro in de Staatsloterij

EINDHOVEN - Het winnende lot in de Staatsloterij is gekocht in Brabant. Maar wat moet de winnaar met die 30 miljoen euro? Dat krijg je toch nooit op. Je komt al een heel eind, als je onze tips volgt. Natuurlijk: je kunt ver buiten de grenzen kijken, maar ook in onze mooie provincie zelf.

1. Het duurste huis van Brabant

Van je 30 miljoen ben je zo tien miljoen kwijt aan een landgoed in Moergestel. Het moet acht miljoen euro kosten en het vergt natuurlijk nogal wat onderhoud. Op Funda kun je even binnengluren.



2. Het stadion van NAC Breda

NAC Breda wilde het stadion terugkopen, maar de gemeente vond het bod te laag. Als de nieuwe multimiljonair voetbalfan is, dan is de koop van dit sfeervolle stadion natuurlijk een schijntje.



3. Een jachthaven

Heb je meer met water? Dan kun je een poging wagen om de failliete jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk over te nemen van de gemeente Geertruidenberg. Die kocht het recentelijk eigenlijk alleen om criminelen te weren.



4. Land van Ooit

Jij kunt het Land van Ooit nieuw leven inblazen. Er zijn andere plannen voor het gebied, maar met een zak geld kan alles.



Er zijn goede doelen genoeg natuurlijk. Zoals je misschien weet, zetten wij bij Omroep Brabant ons jaarlijks in voor de Voedselbank . Een idee misschien?Als je een echte Brabander bent, houd je natuurlijk van worstenbroodjes. Mocht je denken: met al dat geld ga ik mijn innerlijke ik verwennen, dan kun je ongeveer twintig miljoen worstenbroodjes eten en dan is het geld op.Ben je fan van iemand als John de Bever? Dan betaal je 1500 euro voor een half uur. Dat betekent dat je voor dertig miljoen euro 9404 uur aan John de Bever hebt. Je kunt John ruim een jaar (391 dagen) non-stop voor je laten optreden. Bij jou gaat die lach toch niet meer van je gezicht...