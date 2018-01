Waardevol prinsenpak gestolen uit auto Adj Ambiance: 'Ik ben er echt van ontdaan'

HOEVEN - “Ik was in feestelijke stemming, maar nu niet meer.” Een goede start van 2018 kun je het inderdaad niet noemen voor Ad van de Riet uit Hoeven, in de regio ook wel bekend als carnavalszanger Adj Ambiance. Een waardevol prinsenpak van twee- tot drieduizend euro is uit zijn auto gestolen.

“Ik ben er echt van ontdaan. Het pak is van mijn zwager”, vertelt hij. Die was 18 jaar geleden prins carnaval in Wouwse Plantage. “Het kostuum is speciaal voor hem op maat gemaakt en heeft veel emotionele waarde. Hij is zeven jaar prins geweest, dus er zitten veel herinneringen aan.”

Opnames clip

Ad heeft zaterdag het eerste deel van zijn nieuwe carnavalsclip opgenomen en had daarom het pak in zijn auto liggen. Die nacht werd een ruit van zijn voertuig ingetikt en het kostuum eruit gehaald. “Er lagen ook een kerstman-, sinterklaas- en paashaaspak in de auto en die hebben ze laten liggen.”



“Heel dom dat ik het prinsenpak niet uit de auto heb gehaald, maar ik denk dat het door de spanning en drukte komt. Je bent de hele dag bezig geweest en we hadden ’s avonds ook weer een borrel. Dan ben je gehaast en vergeet je het gewoon”, zegt hij.

'Geen gerichte actie'

De carnavalszanger denkt niet dat de dieven bewust op het pak uit waren. “Er is bij meerdere auto’s ingebroken in Hoeven. Ze hebben gewoon gepakt wat ze pakken konden. Het pak zat in een kostuumhoes, dus ze hebben waarschijnlijk geen idee gehad wat erin zat.”

Hij hoopt dat de inbrekers beseffen dat ze weinig met het kostuum kunnen en dat het alsnog terugkomt. “Laat het ze maar ergens neerleggen in Hoeven. Dan is het wat mij betreft prima en hebben we het nergens meer over. Ik wil echt dat het prinsenpak terugkomt.”