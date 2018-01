Ziekenhuizen: vuurwerkleed, alcoholvergiftigingen, maar ook geboortes [OVERZICHT]

EINDHOVEN - De ziekenhuizen in Brabant hebben een over het algemeen rustige oud en nieuw achter de rug. Opvallend was wel dat het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg in vergelijking met andere ziekenhuizen in de provincie veel vuurwerkslachtoffers telden.

In het ‘Cathrien’ ging het om achttien gevallen; in het ETZ om zeventien. Hun verwondingen vielen over het algemeen mee. In totaal vielen er 73 vuurwerkslachtoffers in Brabant.



Vuurwerkpot in gezicht

Eén van de personen die in Ziekenhuis Bernhoven in Uden moesten worden behandeld, had het slechter getroffen. Dit slachtoffer had Nieuwjaarsdag een vuurwerkpot in het gezicht gekregen. Dit leidde tot verwondingen aan neus en oog en een geperforeerd trommelvlies.



Ook pech had degene die met handletsel moest worden opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Dit vuurwerkslachtoffer wordt maandag geopereerd.



Voor zover bekend houdt niet één patiënt die zich tijdens de jaarwisseling in een ziekenhuis in Brabant meldde, blijvende schade over aan zijn of haar verwondingen.



'Weinig' comazuipers

Uit de ziekenhuisinventarisatie die Omroep Brabant maakte, bleek eveneens dat het aantal mensen dat zich meldde omdat ze te veel hadden gedronken, relatief laag was. In Brabant waren het er 34 in totaal.



Bij de St. Anna Zorggroep in Geldrop ging het om vijf van de achttien mensen die spoedhulp nodig hadden.



Opmerkelijk was verder dat de afdeling spoedeisende hulp van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom zich over twee kinderen onder de tien jaar moest buigen. Jong waren ook de twee enige slachtoffers die terechtkwamen op de spoedeisende hulp van het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven. Een vuurwerkslachtoffer was jonger dan vijftien; een meisje dat alcoholvergiftiging had opgelopen, was net zestien.



Dubbel pech

Zes van de zeventien vuurwerkslachtoffers in het ‘Elisabeth’ waren jonger dan vijftien. Een 16-jarige jongen is met oogletsel doorverwezen naar een oogarts. Bij Bravis in Roosendaal had één patiënt dubbel pech: deze persoon had te veel gedronken en was gewond geraakt bij het afsteken van vuurwerk.



Bij Maasziekenhuis Pantein niets van dit alles: vuurwerkslachtoffers noch ‘comazuipers’.



Geen geweld tegen hulpverleners

Er is in de nieuwjaarsnacht geen geweld gebruikt tegen hulpverleners. Zowel niet tegen ziekenhuispersoneel als tegen agenten.

Siem en Jeppe zijn er vroeg bij

Ook MMC had een extra reden om blij terug te kijken op de afgelopen nacht: om halféén werd in het Vrouw Moeder Kind-centrum Siem geboren.



Maar nog sneller dit jaar zag Jeppe het levenslicht. Deze jongen werd in de achtste minuut van het nieuwe jaar geboren in het JBZ. Het is niet bekend of hij hiermee het allereerste kind van 2018 in Brabant is geworden.